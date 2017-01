El-Erian: dolar największym zagrożeniem w 2017 r.

Perspektywa globalnej gospodarki w 2017 roku jest podobna jak w 2016 r., ale z możliwością poprawy. Oznacza to globalne tempo wzrostu poniżej 3 proc. i wzrost w USA w przedziale 2,5-3,0 proc., powiedział El-Erian. Podkreślił, że lepsze od oczekiwań osiągnięcia gospodarki USA mogą umocnić dolara, ale wzrost jego wartości może być jeszcze wyższy jeśli Fed zdecyduje się na podwyższenie stóp co najmniej trzykrotnie, zgodnie z bazowym scenariuszem dla 2017 roku. El-Erian zwraca uwagę, że rynek uwzględnia dotychczas tylko dwie podwyżki stóp w USA w tym roku.

- Jeśli scenariusz bazowy się zmaterializuje, będziemy mieli co najmniej trzy podwyżki. To przyciągnie więcej kapitału – powiedział główny doradca Allianza. – To główne zagrożenie dla scenariusza bazowego. Jeśli dolar stanie się silny zbyt szybko będziemy mieli powtórkę z tego, co widzieliśmy w przeszłości. Bardzo drogi dolar złamie coś w systemie – dodał.

Duże umocnienie dolara zwiększy ryzyko niewypłacalności na rynkach wschodzących w przypadku firm, które mocno zadłużały się w obcych walutach korzystając z rekordowo niskich stóp.

- Większość gospodarek wschodzących było kuszonych w pewnym momencie do pożyczania w dolarach bo ich koszt był postrzegany jako niski. Państwa, po bolesnej lekcji z przeszłości, tego nie robiły. Spółki jednak tak – powiedział El-Erian.

Jego zdaniem, to zadłużone firmy będą tym obszarem, gdzie „coś pęknie”. Pytaniem jest, czy problemy firm staną się problemami państw, podkreślił E-Elrian.