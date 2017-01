Goldman Sachs: wzrosty w USA do końca I kwartału

Kostin uważa, że dalszy wzrost cen akcji będzie podtrzymywany przez oczekiwanie na zapowiedzianą przez Donalda Trumpa reformę podatków. Prognozuje, że na koniec I kwartału S&P500 osiągnie 2400 pkt. Obecnie indeks ma wartość 2274 pkt., co oznacza potencjał 6 proc. wzrostu.

Kostin podkreśla jednak, że inwestorzy zbyt optymistycznie oceniają to, jak nisko może opuścić podatki Trump. To będzie hamulcem wzrostów w drugim kwartale.

- W marcu ruszy debata o deficycie federalnym i zostanie uznane, że gdyby wszystkie propozycje zrealizowano, nastąpiłby znaczący wzrost wielkości deficytu. Nie jest jasne, czy mogłoby to przejść przez Kongres – powiedział Kostin.

Donald Trump proponował obniżenie podatku od dochodów firm z obecnych 35 proc. do ok. 15 proc. Goldman Sachs szacuje, że choć poprawiłoby to wyniki firm, to jednocześnie rozdęło deficyt federalny o 60 proc. do 1 bln USD w 2017 roku.

- Deficyt powoduje pewne ograniczenia jak duża obniżka podatków może być przeprowadzona. Dlatego być może na koniec dnia, rewizja zysków spółek może nie być aż tak znacząca jak uważają niektórzy inwestorzy – powiedział strateg Goldman Sachs.

Kostin prognozuje, że na koniec 2017 roku S&P500 będzie miał wartość ok. 2300 pkt.