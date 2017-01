Bank centralny walczy o stabilizację liry

Od początku 2017 r. lira stracił już ponad 10 proc. na wartości, co jest efektem niepewności i obaw rynku związanych z perspektywami polityczno-gospodarczymi Turcji oraz wątpliwości co do tego, czy władze podejmą zdecydowane kroki w przeciwdziałać dalszej deprecjacji liry.

W poniedziałek bank centralny nie zdecydował się na zorganizowanie aukcji repo po raz trzeci z rzędu. Codzienne akcje, na poziomie 8 proc. były do tej pory głównym źródłem finansowania dla banków. Jedno z agencyjnych źródeł donosi, że notowania rynku repo na giełdzie w Stambule zostały wycofane po tym jak stawki części ofert podskoczyły do 8,5 proc.

Zdaniem ekspertów podjęte przez bank centralny działania zmusza banki komercyjne do pożyczania środków przez tzw. „okno późnej płynności” na poziomie około 10 proc.

Jeśli instytucja centralna nie dostarczy notowań, banki będą musiały poszukać środków rzędu 15 mld lir (4 mld USD) przy procencie z przedziału 8,5 do 10 proc. – uważa jeden z finansistów.