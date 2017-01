Majątek Zuckerberga wzrósł o 5 mld USD

Według wyliczeń serwisu MarketWatch, pozwoli to Zuckerbergowi odzyskać straty będące bezpośrednim następstwem wygranej Donalda Trumpa, w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Dzięki wyższym przychodom Facebooka i bardziej byczym raportom analityków, notowania akcji najpopularniejszego serwisu społecznościowego zbliżyły się do rekordowego poziomu z października, kiedy to dotarły do 133 USD za akcję. Zuckerberg posiada około 410 mln akcji portalu.

Aktualna wartość majątku Zuckerberga szacowana jest na około 54 mld USD (wg Forbes) co pozwala mu na zajmowanie 5-tego miejsca wśród najmożniejszych ludzi na świecie.

Stawce przewodzi Bill Gates, założyciel Microsoftu z 92 mld USD. Za nim plasują się Warren Buffett, Amancio Ortega i Jeff Bezos.