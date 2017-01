Zaufanie do prezesów najniższe w historii

Szef agencji, Richard Edelman, powiedział CNBC, że doszło do „implozji” zaufania.

W poniedziałek, wraz z rozpoczęciem Światowego Forum Gospodarczego w Davos, opublikowano 2017 Edelman Trust Barometer. Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród 33 tys. osób z 28 krajów. Zaufanie do prezesów spadło aż o 12 pkt procentowych i wynosi tylko 37 proc. Jest najniższe od 2001 roku, kiedy pojawił się pierwszy raport.

- Dlaczego zaufanie do prezesów spadło w tym roku? Myślę, że z powodu informacji o ich wynagrodzeniach, a także z powodu rozczarowania ludzi. Chcieli, aby prezesi wypełnili swoją rolę(…) Chcieli ludzi, którzy uznają odpowiedzialność społeczną swojego biznesu. Nie mówię o zwykłej społecznej odpowiedzialności, ale o takich sprawach jak automatyzacja czy handel, sprawach, które dotyczą ich jako pracowników – powiedział Richard Edelman.

Raport wskazuje, że biznes powinien więcej uwagi poświęcać pracownikom. To właśnie oni są obecnie postrzegani przez ogół za budzących największe zaufanie rzeczników komunikujących wiadomości dotyczące branży, w której działa ich firma. Zaufanie do pracowników wynosi 38 proc. jeśli chodzi o informowanie o wynikach finansowych i działalności firmy. Zaufanie do prezesów w tych sprawach ma 20 proc. badanych.

- Firmy rozmawiają ze swoimi pracownikami jako ostatnimi i to jest błąd, to szaleństwo. Jeśli popatrzeć na dane, prezes jest w zaledwie połowie tak wiarygodny jak jego pracownicy – powiedział Edelman.

Radzi firmom, aby korzystały ze swoich pracowników.

- Pozwólcie im wiedzieć, co się dzieje. I bądźcie z nimi szczerzy. Niech przeważającą metodą komunikacji będzie oko w oko, a nie z góry w dół – podkreślił Edelman.