Rząd może powołać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Chodzi o projekty ustaw o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i przepisów wprowadzających tę ustawę.



Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel w wywiadzie dla PAP informował niedawno, że zlikwidowane zostaną dwie agencje - Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR), a w ich miejsce powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Po zmianach nadal będzie działać natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Likwidacja niektórych agencji rolnych była zapowiadana już w programie wyborczym PiS. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca br.



"Nowa instytucja będzie prowadziła pracę na rzecz kształtowania ustroju rolnego, nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi, postępu biologicznego i roślinnego, promocji gospodarczej, OZE, programowania rozwoju" - mówił Jurgiel.



Pytany o to, czy Krajowy Ośrodek przejmując zadania ANR będzie zajmował się sprzedażą państwowej ziemi rolnej, minister zapewnił, że w tej kadencji Sejmu nie będzie ona sprzedawana. "Monitorowany będzie natomiast obrót ziemią, ale głównie w celu kompleksowego wykorzystania obszarów wiejskich do różnych zadań. Chodzi o dostosowanie tej struktury na przykład poprzez scalenia do tego, aby grunty Skarbu Państwa mogły być przekazane na cele mieszkaniowe, a także na cele rozwoju gmin czy miast, choć głównym sposobem wykorzystania ziemi ma być rolnictwo. Ponadto, będzie zwiększony nadzór właścicielski nad spółkami, które są obecnie w gestii ANR. Trzeba im zapewnić prawidłowy rozwój poprzez dobre zarządzanie" - tłumaczył Jurgiel.



Nadzór nad KOWR ma sprawować minister rolnictwa. Ośrodek ma działać na podstawie ustawy oraz statutu nadanego przez ministra rolnictwa w drodze rozporządzenia. Krajowym Ośrodkiem będzie kierował dyrektor generalny powoływany przez rząd, na wniosek ministra rolnictwa.



Nowa instytucja ma przejąć zadania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to przede wszystkim gospodarowania państwową ziemią, a także realizacji zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ponadto, do zadań KOWR będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programów owoce i mleko w szkole, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.



Docelowo Krajowy Ośrodek ma przejąć też zadania związane z doradztwem rolniczym oraz programowaniem urbanistyczno-planistycznym dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W KOWR ma pracować ok. 1800 osób.



Zakłada się, że w ciągu 11 lat oszczędności związane z utworzenie KOWR wyniosą 1 mld 264 mln zł. Natomiast wydatki związane z koniecznością wprowadzenia nowych systemów informatycznych sięgną 169 mln zł.