Morawiecki weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Jak poinformował PAP resort rozwoju, Morawieckiego poproszono m.in. o zabranie głosu podczas organizacyjno-merytorycznego spotkania grupy World Economic Forum - System Initiative on Shaping the Future of Production.



"Grupa składa się z kilkudziesięciu polityków, decydentów najwyższego szczebla, naukowców oraz CEO międzynarodowych firm. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjno-merytoryczny. Uczestnicy omówią dalsze działania i priorytety grupy oraz będą dyskutować o przyszłości przemysłu, globalnym systemie produkcji, innowacjach i gospodarczych skutkach rozwoju technologicznego" - podało biuro prasowe MR.



W ramach tej grupy zaplanowano także robocze spotkanie z przedstawicielami największych firm, na którym dyskutowane będą kwestie ewolucji w systemach produkcji, rozwoju technologii i ich wpływu na konkretne procesy przemysłowe.



Morawiecki weźmie też udział w zamkniętym lunchu wydawanym przez Google i Clooney Foundation. W jego trakcie kilkanaście osób, m.in. komisarzy UE, CEO największych firm przemysłowych, czy następców tronów europejskich rodzin królewskich będzie dyskutowało o globalnych problemach społecznych, nierównościach, zrównoważonym rozwoju i nowoczesnych technologiach.



Poza tym wicepremier zabierze głos i podsumuje dyskusję w trakcie spotkania roboczego za zamkniętymi drzwiami, poświęconego inwestycjom i ich wpływowi na rynki wschodzące, w tym Polskę (Harnessing Foreign Investment for Local Capital Markets).



Ponadto Morawiecki będzie uczestniczył w nieformalnym spotkaniu polityków, szefów banków centralnych, ekonomistów i decydentów z najwyższego szczebla (Informal Gathering of World Economic Leaders), który będą dyskutowali o światowych modelach zrównoważonego rozwoju, wyzwaniach stojących przed globalną gospodarką, czy nierównościach.



Wicepremier jest też jednym z kilku panelistów dyskusji na temat międzynarodowego unikania opodatkowania. "Paneliści będą rozmawiać o przyszłości systemów podatkowych, ich uszczelnianiu, a także rajach i międzynarodowych aferach podatkowych" - wyjaśniło MR.



Morawiecki będzie miał też możliwość zabrania głosu w debacie z udziałem kilkudziesięciu polityków europejskich i przedsiębiorców dotyczącej przyszłości Europy, w kontekście najważniejszych wyzwań najbliższych lat, takich jak Brexit, nowy model rozwoju gospodarczego we Wspólnocie czy polityki bezpieczeństwa.



W ostatnim dniu Forum wicepremier weźmie udział w śniadaniu, na które prof. Klaus Schwab, fundator i organizator WEF zaprosił ministrów finansów i prezesów banków centralnych z całego świata.



Na spotkaniu poruszone zostaną przekrojowo najważniejsze tematy Forum, takie jak czwarta rewolucja przemysłowa, odpowiedzialne przywództwo polityczne, rozwój nowych technologii i ich wpływ na globalną gospodarkę, czy przyszłość systemu finansowego" - poinformował resort rozwoju.



Tegoroczne 47. forum odbędzie się w dniach 17-20 stycznia. Po raz pierwszy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odwiedzi w tym roku prezydent Chin Xi Jinping. Nie będzie natomiast żadnego reprezentanta nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Frekwencja w szwajcarskim kurorcie zapowiada się rekordowa - ma być 3 tys. gości.



W sumie w Davos spodziewanych jest ok. 3 tys. liderów politycznych i gospodarczych. Udział potwierdzili m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresa May, odchodzący wiceprezydent USA Joe Biden, również odchodzący amerykański sekretarz stanu John Kerry, nowy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent RPA Jacob Zuma. Hasłem tegorocznej edycji forum jest "odpowiedzialne przywództwo".