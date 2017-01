Rolls-Royce zapłaci 670 mln GBP za korupcję

W Wielkiej Brytanii największy europejski producent silników odrzutowych zapłaci 497,25 mln GBP plus odsetki. W USA zapłaci 170 mln USD. Kwota zapłacona w Wielkiej Brytanii jest najwyższą w historii w sprawach tego rodzaju.

- To olbrzyma kara, czego nie przewidywaliśmy. To coś jak piorun z jasnego nieba – powiedział Nick Cunningham, analityk Agency Partners z Londynu. – Zwykle te ugody są relatywnie umiarkowane w porównaniu do wielkości firmy – dodał.

Sprawa ciągnęła się od 2012 roku kiedy Rolls-Royce poinformował o przekazaniu regulatorowi dokumentów dotyczących oskarżeń o korupcję. Chodziło o zagraniczną działalność firmy, m.in. w Chinach i Indonezji. Rok później ruszyło śledztwo zarówno w Wielkiej Brytanii jak i USA. Od tego czasu sprawa urosła i podejrzewano, że Rolls-Royce stosował korupcję w kilkunastu państwach.