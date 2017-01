PLN bez większych zmian, rynek czeka na wystąpienie T. May

Polska waluta kwotowana jest na rynku następująco: 4,3733 PLN za euro, 4,1045 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0713 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9681 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,622% w przypadku obligacji 10-letnich.



Początek nowego tygodnia na rynku PLN nie przyniósł większych emocji z uwagi na spodziewane, piątkowe decyzje agencji ratingowych. Bieżący tydzień handlu na PLN dyktowany będzie nastrojami na szerokim rynku i wydarzeniami mogącymi zmienić globalny układ risk off/risk on. Obecnie inwestorzy ciekają na dzisiejsze wystąpienie T. May, która wedle nieoficjalnym informacji, ma skierować procedurę wyjścia UK z UE w kierunku tzw. „twardego Brexit’u”. Realizacja tego scenariusza mogłaby podbić awersje do ryzyka na szerokim rynku i w konsekwencji negatywnie przełożyć się na wyceny walut EM. Poza tym w bieżącym tygodniu istotne będą kolejne sygnały z FED, EBC oraz kwestia potencjalnej polityki prowadzonej przez D. Trump’a. Lokalnie seria lepszych odczytów makro (w tym podbicia wskaźników inflacyjnych) nie zmienia perspektyw polityki monetarnej RPP, która najprawdopodobniej pozostanie bez zmian przynajmniej do września (wedle deklaracji Rady teoretycznie aż do I kw. 2018r.). Z technicznego punktu widzenia obserwujemy lekkie próby podbicia koszyka PLN, jednak wynikają one głównie ze spadku GBP/PLN, gdyż na pozostałych parach widoczna jest lokalna konsolidacja.



W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego. Inwestorzy skupieni będą na serii danych makro z UK oraz kluczowym wydarzeniu dnia zaplanowanym na 12:45 – wystąpieniu T. May dot. Brexit’u. Inwestorzy obawiają się, iż tamtejszy rząd „poświeci” udział we wspólnym rynku UE na rzecz bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej.



Z rynkowego punktu widzenia na większości par związanych z PLN obserwujemy lokalne konsolidacje. USD/PLN oscyluje powyżej wsparcia na 4,10 PLN, którego przekroczenie otwierałoby drogę do testu okolic 4,04 PLN. EUR/PLN konsoliduje w zakresie 4,3650-4,3800 PLN.