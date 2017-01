Biegły Maćkowiak zeznaje w sprawie WGI (NA ŻYWO)

10:52 Jakub Wende pyta czy zdarzyło się by na etapie WGI SA, że wypłaty nie odpowiadały środkom wcześniej zainwestowanym.



Biegły stwierdza, że ciężko mu się do tego ustosunkować.



Wende: Czy przed powstaniem WGI DM byli klienci, którzy złożyli dyspozycję wypłaty wszystkich środków?



Biegły znów ucieka od odpowiedzi.



Przechodzimy do kwestii związanych z WGI DM. Mecenas Wende pyta o to jak tam dokonywano wpłat i zaczyna wyliczać numery pytań przekazanych na piśmie. Dochodzimy do pytania nr 7. Zawsze pada odpowiedź nie pamiętam lub że kwestia wykraczała poza zakres badania.



Biegły zastrzega, że nie wie czy wśród środków przelewanych na rachunki oskarżonych mogły być pensje.



Biegły podtrzymuje opinię co do operacji dewizowych. Zastrzega, że nie badał ich zysków i strat, ale do badania ile środków wpływało od klientów indywidualnych materiał był wystarczający.



Wyjaśnienia rozbijają się o cezurę czasową - czy to co mów biegły dotyczy okresu WGI SA czy WGI DM.



Biegły zastrzega, że nie brał udziału w uruchamianiu systemu informatycznego WGI w prokuraturze ani ABW. Dodaje, że do pytania 13 odpowiedź również brzmi "nie". Niestety nie możemy teraz przedstawić listy pytań przekazanych biegłemu przez mecenasa Wende, wiec dyskusja staje się mało czytelna dla postronnych obserwatorów.

10:39 Za przesłuchanie bierze się obrona. Mecenas Wende pyta dlaczego środki z rachunku inwestycyjnego powinny wracać na rachunki indywidualne klientów.



Mecenas Wende: Rachunki indywidualne były prowadzone przez WGI SA. Natomiast w momencie gdy spółka została przekształcona w dom maklerski, to od tego momentu nie były już rachunków indywidualnych tylko na rachunek zbiorczy inwestycyjny.



Biegły; Nie dysponuję odpowiednią ilością danych by stwierdzić, że powinny, albo nie. Ale ich na tych rachunkach nie było.



Wende: A gdzie były?



Biegły: Nie badałem tego.



Adwokat zwraca uwagę, że były dokonywane wypłaty przez klientów.

10:34 Pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych pyta jak duży był odsetek sytuacji, w których pieniądze wracały na rachunki klientów w mniejszej wartości niż z nich wychodziły na rachunek do inwestowania oraz o ile mniej to zazwyczaj było.



Adam Maćkowiak nie pamięta.



Padają kolejne zbliżone pytania, ale biegły po latach nie pamięta. Podkreśla, że podtrzymuje to co przekazał kiedyś prokuraturze.

10:27 Prokurator: Czy pana zdaniem materiał dowodowy został zgromadzony w sposób zupełny czy wymagał uzupełniania?



Biegły: Biorąc pod uwagę specyfikę systemu bankowego przed i po 2006 r. były problemy techniczne z przypisaniem poszczególnych kont poszczególnym inwestorom. Dane te były kilkukrotnie uzupełniane i według mnie dla potrzeb tej opinii kompletne. Natomiast co do samej weryfikacji kwot, które wpłacali poszczególni inwestorzy, moim zdaniem konieczna była identyfikacja przez ich zeznania. Wielokrotnie zdarzało się, że osoba posiadająca takie samo nazwisko lub zbliżone, wpłacała na rachunek główny i nie można było zidentyfikować, do której osoby kwota ta należy.



Z tego co pamiętam przekształcenie z WGI SA na WGI DM nastąpiło w 2005 r. Wtedy też zdecydowana większość środków była wpłacana na konto główne, a nie rachunki inwestorskie.



Przed 2006 r. dane z banku były zapisane w dość archaicznym dziś formacie składającym się z waluty dla której był prowadzony rachunek i jego numeru. Przy tej ilości danych problemem było również usuniecie tzw. rekordów podwójnych - to co jest przelewem wychodzącym w historii jednego rachunku jest przelewem przychodzącym w historii drugiego.



Po 2006 r. każdemu rachunkowi bankowemu w Polsce nadano indywidualny 26-cyfrowy numer. Z tego co pamiętam w tym przypadku nastąpiło to chyba wcześniej. Trzeba było te dane sprowadzić do jednego formatu, ale dane uzyskane z banku pozwalały na przeprowadzenie tej operacji w sposób jednolity i bezbłędny.

10:16 Adam Maćkowiak zaczyna składać wyjaśnienia. Deklaruje, że popiera obie opinie sporządzone pisemnie, ale podkreśla, że jego dzisiejszej opinii nie można traktować jako opinii uzupełniającej.



Prokurator pyta o model przepływów finansowych w WGI SA i WGI DM. Mecenas Jakub Wende, obrońca oskarżonych, od razu przerywa i przypomina, że postępowanie dotyczy WGI DM, a nie WGI SA.



Prokurator zaznacza, że bilansem otwarcia WGI DM jest to co powstało w WGI SA, więc nie można pominąć WGI SA.



Biegły Adam Maćkowiak: Jeżeli chodzi o historię rachunków bankowych to nie miało znaczenia kiedy jaka firma w co się przekształcała. Historię rachunków traktowałem jako całość i starałem się znaleźć różnice wynikające z zadanych mi pytań.



Zaznacza, że dziś tych różnic nie pamięta. Są one określone w pisemnych opiniach.



Biegły: Chyba dwukrotnie wyjaśniałem w prokuraturze z czego wynikały poszczególne rozbieżności.



Prokurator: W jaki sposób środki były inwestowane, na jaki rachunek wpływały?



Biegły: Rachunki poszczególnych inwestorów co do zasady, przynajmniej do końca kwietnia 2005, środki wpływały na rachunki założone dla poszczególnych inwestorów. Potem były przelewane na rachunki techniczne, z których dokonywano transakcji. Niemniej należy zauważyć, ze nie było to stuprocentową zasadą. Zdarzały się też bezpośrednie wpłaty na tzw. konta techniczne. Jak rozumiem środki po zainwestowaniu miały wracać na konta inwestorskie. tak jednak nie było. Były to kwoty wielokrotnie niższe.

10:04 Na sali brak jednego oskarżonego. Ale postępowanie będzie prowadzone pod jego nieobecność.



WGI (Warszawska Grupa Inwestycyjna) działała od 1999 r. inwestując na rynku walutowym. Od 2005 r. miała licencję KPWiG (poprzedniczka KNF) na prowadzenie działalności maklerskiej, która została jej odebrana w 2006 r. w związku z posądzeniami o prowadzenie podwójnej księgowości.



Postępowanie upadłościowe domu maklerskiego zostało umorzone z braku pieniędzy. Na inwestycjach z WGI straciło 1,2 tys. osób. Straty uwzględnione w akcie oskarżenia to 248 mln zł. Według prokuratury, trzej oskarżeni menedżerowie WGI (Łukasz K., Maciej S., Andrzej S.) przyjmowali pieniądze pod zabezpieczenie obligacji z niepełnym wkładem, zaciągali pod zabezpieczenie pieniędzy klientów kredyty i inwestowali je w nieruchomości w USA. Dwóm oskarżonym postawiono też zarzut wyprowadzenia na prywatne konta 6,6 mln USD.