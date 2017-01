Kolejny kwartał paraliżu publicznej informatyki

Paraliż w zamówieniach publicznych dla firm informatycznych nadal trwa. Jak wyliczył serwis Pressinfo.pl, który monitoruje rynek przetargowy, w czwartym kwartale urzędy i instytucje publiczne rozstrzygnęły 2,4 tys. przetargów dla branży IT. Ich łączna wartość nieznacznie przekroczyła 1 mld zł. Choć jest to znacząco kwota, to należy pamiętać, że końcówka roku to okres kontraktowych żniw dla firmy informatycznych. Pokazuje to wynik z ostatniego kwartału 2015 roku, kiedy wartość rozstrzygniętych przetargów IT wyniosła 2,8 mld zł.

- Sytuacja na rynku zamówień publicznych w branży IT nie napawa optymizmem. Niestety nadal ogłaszana jest zbyt mała ilość konkursów unijnych, które napędzają rynek zamówień publicznych – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert Pressinfo.pl.

Według niej, ożywienie w sektorze publicznym nastąpi dopiero w 2018 roku. To oznacza, że firmy IT będą musiały borykać się ze znaczącym spadkiem przychodów przez okres łącznie trzech lat.

Najwięcej przetargów rozstrzygnięto w województwie mazowieckim. Ich łączna wartości to blisko 700 mln zł, czyli aż 70 proc. całej wartości nowych kontraktów publicznych dla firm IT. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów było województwa małopolskie z łączną kwotą 64 mln zł oraz pomorskie – 60 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – 1 mln zł. To pokazuje, że głównym zamawiającym były urzędy i instytucje centralne, a znacząco mniej niż w latach ubiegłych zamawiały samorządy.

Najwięcej zamówień publicznych w czwartym kwartale roku zgarnęła dla siebie firma S&T Services Polska (82 mln zł). Na podium znalazła się także firma Koncept (71 mln zł) i należące do Orange Integrated Solutions (39 mln zł).