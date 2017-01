UOKiK znów poparł "frankowicza" w sporze z bankiem

UOKiK poinformował, że prezes Urzędu po raz siódmy przedstawił istotny pogląd w sprawie.



"Dotyczy on sporu konsumenta spłacającego kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego z mBankiem. Klient domagał się zwrotu nadpłaty w spłacie rat kredytu powstałej jego zdaniem w wyniku zastosowania w umowie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących waloryzowania kwoty oraz rat kredytu" - głosi komunikat.



"Analiza treści postanowień doprowadziła do wyciągnięcia wniosku, że kwestionowane przez powoda zapisy w umowie można uznać za niezgodne z prawem i krzywdzące dla konsumenta. Dotyczą one ustalania kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, zgodnie z którymi wyliczane są wysokość kwoty kredytu i poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych" - wskazał cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.



Zdaniem urzędu postanowienia są niedozwolone, ponieważ stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. "Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu, nie wie nawet czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji" - czytamy w komunikacie.



Dla kredytobiorcy uznanie podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może prowadzić, w ocenie prezesa Niechciała, do uznania całej umowy za nieważną.



"Dzieję się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Nadto, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami ustawy. Co istotne, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni akceptuje takie rozwiązanie" - głosi komunikat UOKiK.



Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu. Wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny i dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.