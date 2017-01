Indeks ZEW wrócił do poziomu sprzed brytyjskiego referendum

Indeks wspiął się na początku roku do poziomu 16,6 pkt, wobec 13,8 pkt miesiąc wcześniej.

Choć jest to wynik gorszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się znacznie wyższego wzrostu, bo do 18,4 pkt, to indeks mierzący nastroje inwestorów w największej gospodarce Europy i tak znalazł się na najwyższym poziomie od czerwca 2016 r.