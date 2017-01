Premier: od środy, przez dwa tygodnie będzie trwał przegląd resortów

Premier na konferencji prasowej we wtorek podkreśliła, że początek roku jest dobrym momentem na to, by wyznaczyć nowe kierunki działań i podjąć nowe zadania. Poinformowała, że od środy wraz z ministrami rozpoczyna przegląd resortów.



"Od jutra będę spotykać się przez najbliższe dwa tygodnie z szefami poszczególnych resortów. Będziemy omawiać to, co zostało zrealizowane, będziemy rozmawiać również na tematy, które wynikają z tego, czego nie podjęto, będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku" - mówiła premier. "Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd" - dodała.



Przegląd - jak mówiła premier - będzie też dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku.



Poinformowała, że rozmowy rozpoczną się w środę od spraw bezpieczeństwa. "Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet, to jest w tej chwili jedno z najważniejszych zadań, bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym" - podkreśliła Szydło.



Zapowiedziała, że w środę odbędzie spotkanie z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem oraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Według premier, w środę dojdzie też do spotkania z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.



Pytana o zmiany w służbie zdrowia premier podkreśliła, że "likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zmiany, reformy w służbie zdrowia są jednym z elementów programu Prawa i Sprawiedliwości, który został przyjęty do realizacji przez rząd. "Przed rozmową z panem ministrem Radziwiłłem mogę powiedzieć tyle, że oczekuję, że przedstawi on konkretny harmonogram zmian i wprowadzania tych reform w życie" - zaznaczyła.



Premier dodała, że po każdym ze spotkań, które odbędą się w ramach przeglądu resortów, będzie chciała spotkać się dziennikarzami, "żeby poinformować, o tym jakie zostały wyznaczone kierunki w poszczególnym resorcie".



Szefowa rządu stwierdziła, że "ostatnie wydarzenia, które wywołała nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie, nadużyły zaufanie obywateli do polityków i do władz".



"Musimy to odbudować. Musimy pokazać Polakom, że polskie państwo funkcjonuje, że polskie państwo działa sprawnie, a politycy rządzący, politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktują sprawy Polaków" - podkreśliła. Dlatego rząd - jak mówiła premier - będzie pracował, by nowe zadania były ukierunkowane na sprawy, na które czekają zwykli obywatele.



"Dzięki temu, że dobrze przygotowaliśmy się do rządzenia, przygotowaliśmy dobry program, skoncentrowaliśmy się na sprawach ważnych dla obywateli i dotrzymujemy słowa, w ubiegłym roku udało się nam zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy" - powiedziała szefowa rządu. W tym kontekście wymieniła m.in. program Rodzina 500 plus, pilotażowy program Mieszkanie Plus, podwyższenie płacy minimalnej do 2 tys. zł czy najniższej emerytury do 1 tys. zł.



"Jesteśmy od tego, żeby pracować; za to nam płacą obywatele. Praca, a nie polityczne awantury. Tak działało, działa i działać będzie PiS. Tak będzie działać rząd PiS" - powiedziała Szydło.



Premier była pytana przez dziennikarzy, czy w wyniku przeglądu resortów można się spodziewać reorganizacji rządu, ministerstw, ewentualnych zmian personalnych.



"My zapowiadaliśmy i również to od roku konsekwentnie realizujemy, bo przypomnę, że m.in. zlikwidowaliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa, po to, ażeby usprawniać prace rządu, instytucji państwowych, więc rozmowa na temat usprawnienia i bardziej skutecznych działań resortów również będzie miała miejsce" - powiedziała Szydło dodając jednak, że głównym zadaniem będzie wyznaczenie kierunków i nowych zadań resortów.



Dopytywana o zapowiadaną reformę sądownictwa szefowa rządu odpowiedziała, że "na odprawie będzie również pan minister Ziobro". "Wtedy to będzie dobry moment, żeby przedstawić państwu założenia tej reformy. Tak, chcemy zreformować sądownictwo, to jest jedno z tych zadań, które zostało przyjęte jeszcze w ubiegłym roku. Projekty ustaw zostały przygotowane, teraz czas na ich wdrażanie" - powiedziała premier.