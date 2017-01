Wielka Brytania: największa inflacja od 2 lat

Ceny rosły o 1,6 proc. w ujęciu rocznym w grudniu po tum jak listopadzie szły w górę o 1,2 proc. Grudniowa inflacja jest najwyższa od lipca 2014 roku. Rynek oczekiwał 1,4 proc. inflacji w ostatnim miesiącu 2016 roku.

Wartość funta spadła wobec dolara o ok. 20 proc. od referendum, podczas którego Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. To spowodowało wzrost kosztów dla brytyjskich firm, co zaczyna być coraz bardziej widoczne w cenach detalicznych. W grudniu do wzrostu inflacji przyczyniły się przede wszystkim drożejące paliwa, bilety lotnicze, żywność i ubrania.