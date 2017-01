Xi: nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej

- To prawda, że globalizacja gospodarki stworzyła nowe problem, jednak nie stanowi to uzasadnienia, by spisać ją na straty. Powinniśmy raczej dostosować się i kierować globalizacją, amortyzować jej negatywny wpływ, a korzyści z niej płynące zapewniać wszystkim krajom – powiedział prezydent Chin podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos.



- Kryzys finansowy był spowodowany gonieniem za zyskami i niewydolność regulacji finansowych, a nie przez globalizację – dodał.



Xi odniósł się do protekcjonistycznej wojny handlowej zapowiadanej przez Donalda Trumpa, który wielokrotnie winą za znikające miejsca pracy i osłabienie amerykańskiej gospodarki obarczał Chiny.



- Nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej – ostrzegł Xi.