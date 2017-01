May: parlament zdecyduje o umowie ws. Brexitu

May nie powiedziała, co się stanie, jeśli jej nie zaakceptują już po zakończeniu rozmów z Unią Europejską. W reakcji na jej wypowiedź funt umocnił się wobec dolara najmocniej od lipca.

- Nie opuścimy naprawdę Unii Europejskiej jeśli nie będziemy kontrolować naszych własnych praw – powiedziała May podczas wystąpienia w Londynie.

Brytyjska premier powiedziała, że chce nowej umowy celnej z UE. Dodała jednocześnie, że „pozostanie w jednym rynku oznaczałoby praktycznie nieopuszczenie Unii Europejskiej”.

May powiedziała, że obywatele krajów Unii Europejskiej będą "nadal mile widziani" w Wielkiej Brytanii po wystąpieniu tego państwa ze Wspólnoty oraz że chce jak najszybciej zagwarantować ich prawa.

Premier May powiedziała, że chce, by negocjacje z UE w sprawie Brexitu zakończyły się w ciągu dwóch lat, zaznaczyła jednak, że porozumienie powinno być realizowane stopniowo, by uniknąć zbyt radykalnej zmiany.



May ostrzegła UE przed chęcią "ukarania" Wielkiej Brytanii za wystąpienie ze Wspólnoty. "Nie byłoby to postępowanie przyjaciela" - oceniła.