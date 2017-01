Protest przeciwko ograniczaniu roli pośredników w obrocie kredytami

Pod petycją, jak czytamy w informacji sygnowanej przez Związek Firm Doradztwa Finansowego, Polski Związek Firm Deweloperskich i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, podpisało się 25 tys. osób.



Pracownicy branży pośredników finansowych apelują do wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego "o wstrzymanie zapisów legislacyjnych, których efektem będzie zniszczenie branży pośrednictwa finansowego, poprzez którą udzielany jest co drugi kredyt hipoteczny w Polsce".



Chodzi o rządowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami finansowymi, który kilka dni temu trafił do Sejmu. Art. 16 projektu przewiduje zakaz wypłaty przez banki wynagrodzenia pośrednikom z tytułu sprzedaży kredytów mieszkaniowych i przenoszący koszt pośrednictwa na klientów - informują autorzy petycji.

"Propozycja oznacza negatywne skutki dla konsumentów, którzy utracą możliwość bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia przy porównaniu ofert kredytowych w jednym miejscu, bankructwo branży pośrednictwa finansowego, a tym samym likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy" – piszą autorzy petycji.



Branża pośrednictwa finansowego zatrudnia dziś około 20 tys. osób, często w małych miejscowościach, z znaczna część to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. "W wyniku proponowanych zmian legislacyjnych wiele miejsc pracy bezpowrotnie zniknie" – głosi petycja.



"Pośrednik często jest +punktem pierwszego kontaktu+ dla osoby zainteresowanej zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. Pomaga jej rozeznać się w ofertach banków, sprawdza zdolność kredytową oraz informuje jakie dokumenty wymagane są przez bank i monitoruje postęp w procesowaniu wniosku klienta. Zapisy proponowane w ustawie uderzą szczególnie w mieszkańców mniejszych miejscowości, w których sieć placówek bankowych jest ograniczona, odbierając im możliwość bezpłatnego porównania ofert konkurencyjnych banków, zwiększając ryzyko wyboru niekorzystnego produktu i przede wszystkim zmniejszając szansę na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych" - napisano w petycji do Morawieckiego.



Jak podkreślono, że kredytem hipotecznym finansowanych jest dziś około 70 proc. zakupów mieszkań w Polsce. Blisko połowa kredytów hipotecznych zaciągana jest dzięki wsparciu pośredników finansowych – z ich wsparcia skorzystał co drugi Polak, któremu udało się sfinansować w ten sposób zakup własnego M.



Usługi pośrednictwa, dodaje, są bezpłatne dla wszystkich konsumentów – również dla tych, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu lub których wniosek został odrzucony.



Rząd zaakceptował projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami pod koniec grudnia ub. roku. Wprowadza on takie rozwiązania jak: udzielanie kredytów tylko przez banki i SKOK-i - nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe; udzielanie kredytów w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów; zakaz uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego.



Ponadto, projekt wprowadza regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości.



"Nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta zarówno na rynku kredytów konsumenckich i kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (kredytów hipotecznych). Mają też zapewnić kompetentną weryfikację zdolności kredytowej klientów oraz zabezpieczyć ich przed nierzetelną reklamą" - przekonywało CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.



W projekcie uniezależniono wynagrodzenie personelu dokonującego oceny zdolności kredytowej od ilości zaakceptowanych wniosków. Ma to zapobiec sytuacji, gdy pracownik banku lub SKOK-u podwyższa zdolność kredytową klienta, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie.



Zaproponowano także rozwiązania, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie będzie w stanie spłacać zobowiązań.



Komisja Nadzoru Finansowego będzie prowadzić w systemie teleinformatycznym rejestr pośredników kredytowych, do którego wpisywani będą pośrednicy kredytu hipotecznego, agenci oraz pośrednicy kredytu konsumenckiego. Projekt wprowadza także obowiązkowy rejestr pozabankowych instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich i pośredników kredytu konsumenckiego.