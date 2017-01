PO ma propozycje ws. walki ze smogiem

We wtorek problemem smogu zajął się gabinet cieni PO.

"Smog nie jest zjawiskiem teoretycznym, a czyste powietrze jest elementem bezpieczeństwa zdrowotnego" - podkreśliła na wtorkowej konferencji prasowej Gabriela Lenartowicz, posłanka PO i "minister środowiska" w gabinecie cieni.

Przypomniała, że Platforma pracuje obecnie nad projektem "ustawy o czystym powietrzu", która miałby zawierać "mapę drogową" poprawy jakości powietrza w Polsce. Jednym z jej głównych założeń byłoby przeznaczanie co roku 0,5 proc. PKB, czyli ok. 9 miliardów złotych rocznie na walkę z zanieczyszczeniami powietrza.

Według Lenartowicz, w ramach tych środków sfinansowane miałoby być m.in. tworzenie ekologicznych źródeł ciepła. Chodzi o wymianę pieców w gospodarstwach domowych, modernizację sieci ciepłowniczych oraz budowę zbiorowych ciepłowni. "Z drugiej strony to wsparcie powinno iść na odnawialne źródła energii (OZE), przede wszystkim - na energetykę obywatelską, rozproszoną, która może zastąpić te źródła emisyjne, trujące w domach" - dodała posłanka PO.

Platforma proponuje ponadto dofinansowanie wsparcia dla polskich rodzin na paliwa ekologiczne. "Czasami nie wystarczy inwestycja w podłączenie bądź wymianę źródła ciepła - polskie rodziny musi być stać na opłacenie kosztów tego ekologicznego ogrzewania poprzez wsparcie chociażby państwa w ramach tych instrumentów, o których mówimy" - zaznaczyła Lenartowicz.

Według Janusza Cichonia, posła PO i "wiceministra gospodarki" w gabinecie cieni Platformy, nakłady na poprawę czystości powietrza miałyby pochodzić z kilku źródeł - środków europejskich, środków Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Propozycjami działań mających na celu poprawę jakości powietrza zajął się we wtorek rząd Beaty Szydło. Rekomendacje w sprawie "działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza" zostały opracowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Wnioskowała o to premier Beata Szydło po tym, gdy w zeszłym tygodniu stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekroczyło normy, w niektórych miastach wielokrotnie.

Wśród rekomendacji Komitetu Ekonomicznego znalazło się m.in. wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz dla paliw, którymi można palić w piecach, poprawa ocieplenia budynków, dotacje do ekologicznych pieców. Rząd chce ponadto upowszechniać badania jakości powietrza. Rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe na sezon grzewczy 2017/2018.