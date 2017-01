Złoty umacnia się do dolara

Złotówka umacnia się dziś natomiast do dolara amerykańskiego, a pozostaje stabilna względem euro oraz franka szwajcarskiego.

GBP/PLN

Wykształcona 5 grudnia na notowaniach GBP/PLN spadkowa korekta zatrzymała się wczoraj po południu na poziomie 61,8% zniesienia odbicia oglądanego w poprzednich dwóch miesiącach (4,9340). Obrona tego wsparcia skutkowała uaktywnieniem strony popytowej, ale zasięg wygenerowanego odbicia był niewielki – w zasadzie oglądaliśmy wąską konsolidację – gdyż inwestorzy czekali na dzisiejsze słowa Theresy May w sprawie Brexitu. W reakcji na to, że były one zdecydowanie bardziej łagodne niż oczekiwała większość od kilku godzin brytyjska waluta silniej zyskuje na wartości do pozostałych walut, w tym do złotego.

Z technicznego punktu widzenia spadkowa korekta wczoraj uległa wypełnieniu i zatrzymała się na poziomie swojego modelowego, maksymalnego zasięgu – 61,8% zniesienia poprzedniego ruchu. Biorąc pod uwagę, że odbicie z początku października posiada impulsową strukturę, to możemy oczekiwać kontynuacji wzrostów na parze GBP/PLN w najbliższych tygodniach.

EUR/PLN

Złoty umacnia się dziś względem europejskiej waluty, ale aprecjacja ta nie jest tak silna jak względem dolara amerykańskiego. Kurs wybił się dołem z konsolidacji, która budowała się na tej parze od kilku dni.

Fala spadkowa na notowaniach EUR/PLN, wykształcona 5 grudnia, zatrzymała się 6 stycznia dokładnie na poziomie 61,8% zniesienia sekwencji wzrostowej z genezą w połowie sierpnia br. (4,35). Obrona tego istotnego wsparcia skutkowała odbiciem, które jednak wyhamowało już następnego dnia. Poziom 4,35 powinien zostać utrzymany przez stronę popytową, jeśli cofnięcie z ostatniego miesiąca ma być jedynie korektą sekwencji wzrostowej z sierpnia, a zejście kursu poniżej okolic 4,38 (szczyt z 2 września)zanegowało wariant, że korygujemy tylko impuls z 10 października.