BAT przejmie Reynolds American za niemal 50 mld USD

BAT posiadał do tej pory 42 proc. udziałów w Reynolds. Zapłaci 29,44 USD w gotówce i 0,5260 w swoich akcjach za każdy walor Reynolds. Oznacza to sięgającą 26 proc. premię w stosunku do kursu Reynolds z zamknięcia sesji z 20 października 2016 r., dzień przed tym jak ujawniona została wstępna oferta BAT.

Reynolds, który jest producentem tak znanych marek papierosów jak Camel i Newport w listopadzie odrzucił propozycję, jednak obie firmy kontynuowały negocjacje.

Obecna umowa kształtuje całkowitą wycenę Reynolds na poziomie około 86 mld USD.