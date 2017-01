Lekko czerwono na GPW

Wystąpienie to było oczekiwane od dawna. Rynki uważnie obserwowały zachowanie brytyjskiej waluty. Funt, który słabł wyraźnie od miesiąca zaczął się umacniać w trakcie konferencji około godziny 13-tej. Wydaje się, że rynki odebrały wystąpienie jako racjonalne z intencją nie szkodzenia gospodarce brytyjskiej, choć sam fakt Brexitu został podkreślony przez Theresę May jako nie podlegający dyskusji, nawet w wersji twardej. Być może pozytywnie została odebrana deklaracja premier, że Brexit będzie musiał być zatwierdzony przez obie izby parlamentu.

Indeksy europejskie dryfowały dziś w bok z lekką przewagą czerwieni. WIG20 wpisał się dokładnie w tę tendencję. Obrót od 3-ch sesji pozostaje umiarkowany. Nie pomogły mu spadające ceny miedzi, choć KGHM niewiele dziś stracił, bo zaledwie 0,2 proc. Widać nadal popyt na tę spółkę, co potwierdza napływ kapitału na GPW, gdyż wobec negatywnej atmosfery wokół banków (kredyty frankowe) i spółek energetycznych (polityczne zmiany zarządów i ratowanie nierentownych kopalń) pozostaje mało do wyboru płynnych walorów na GPW. Potwierdza to również np. PZU, które wprawdzie dziś straciło 1,6 proc, ale wczoraj zanotowało wielomiesięczny szczyt po wzroście o 4 proc.

Załamane tydzień temu 2000 pkt. trzyma teraz jako wsparcie i wydaje się, że wobec napływu kapitału oczekiwać powinniśmy kolejnych kroków w górę, w okolice 2100 pkt.