Gracze będą mogli przetestować „Snajpera 3”

Warszawski deweloper CI Games podąży śladem dużych producentów gier i zorganizowuje otwarte testy swojej nowej produkcji: „Snajper 3”. Będą mogły w nich wziąć udział wszyscy gracze, którzy zapiszą się do 2 lutego. Testy odbędą się dzień później.

Termin testów nie jest przypadkowy. Na 14 lutego jest zaplanowana premiera głównego konkurenta produkcji CI Games. Chodzi o grę „Sniper Elite 4”. Można się domyślać, że w ten sposób polska firmą chcę przekonać graczy, by nie kupowali konkurencyjnego tytuły, tylko złożyli wcześniejsze zamówienia na trzecią cześć „Snajpera”.

- Fani spróbują tego, co czeka ich po premierze gry, która odbędzie się 4 kwietnia. To test techniczny, więc zachęcamy wszystkich do dzielenia się spostrzeżeniami na forum Steam – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

W ramach testów twórcy udostępnią dwie misje fabularne z pełnej edycji gry: „Cut Off” oraz „Blockout”. W testach będą dostępne tylko na platformie PC.

Odbywające się na kilka-kilkanaście tygodni przed premierą testy nie są niczym niezwykłym w branży gier komputerowych. Zazwyczaj jednak są organizowane dla tytułów sieciowych, a ich głównych celem – obok marketingowego – jest przetestowanie obciążenia serwerów. „Snajper 3” koncentruje się na rozgrywce dla jednego gracza.

„Snajper 3” to kluczowa gra dla przyszłości warszawskiego studia. W czwartym kwartale 2016 roku firma zdecydowała się przeprowadzić nową emisje akcji o wartości blisko 30 mln zł. Pozyskane środki mają pójść na globalny marketing trzeciej części „Snajpera”. Spółka chciała także wyemitować obligację o wartości 15 mln zł w celu pozyskania finansowania na produkcję drugiej części gry „Lords of Fallen”. Wycofała się z tych planów po uzyskaniu dotacji z programu GameInn o łącznej wartości 7,3 mln zł.