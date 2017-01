Złoty mocniejszy, rynek czeka na dane oraz J. Yellen

Polska waluta kwotowana jest na rynku następująco: 4,3604 PLN za euro, 4,0815 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0615 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0306 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,619% w przypadku papierów 10-letnich.

Wydarzeniem ostatnich kilkunastu godzin na rynkach finansowych było bez wątpienia wystąpienie J. Yellen dot. Brexit’u. Potwierdziły się wcześniejsze medialne doniesienia, iż proponowana forma zbliżona jest do tzw. „twardego Brexit’u”, co oznacza opuszczenie instytucji wspólnego, europejskiego rynku oraz wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej. Rynek zareagował jednak zwyżką wyceny brytyjskiego funta, który zanotował najlepszą sesję od 2008r. Stało się tak za sprawą informacji, iż ostateczny kształt umowy będzie wynikał z głosowań w tamtejszym parlamencie, co otwiera drogę do dalszych negocjacji. Lokalnie trudno doszukiwać się większego wpływu ruchów na GBP na PLN – wyjątek oczywiście stanowi zestawienie GBP/PLN, które zanotowało wzrost z okolic 4,95 PLN do 5,06 PLN. Podobnie jak w trakcie ostatnich sesji waluty regionu większą wagę przykładały do ruchów na EUR/USD, a w szczególności do wyceny dolara amerykańskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć o wczorajszym komentarzu D. Trump’a, który stwierdził, iż silny dolar ogranicza potencjał konkurowania z Chinami. Spadek kursu USD pozwolił na wybicie wsparcia na 4,10 USD/PLN. Rynek czeka obecnie na dzisiejsze wystąpienie J. Yellen, a lokalnie inwestorzy wyczekują czwartkowych danych GUS, gdzie istnieje ryzyko odczytów niższych od prognoz. Z technicznego punktu widzenia wycena koszyka BOSSA PLN wyznaczyła nowe ponad 2-miesięczne szczyty.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane GUS dot. wynagrodzenia i zatrudnienia w grudniu. Rynek spodziewa się dynamik r/r na poziomie 3,95% oraz 3,1%. Głównym wydarzeniem sesji będzie jednak wieczorne wystąpienie J. Yellen w San Francisco. Rynek doszukiwać się będzie dalszych wskazówek co do polityki FED.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy stosunkowo mocnego PLN, jednak potencjał dalszych wzrostów pozostaje ograniczony. USD/PLN po wybiciu 4,10 PLN kieruje się w stronę strefy wsparcia na 4,0-4,04 PLN. Podbicie kursu GBP/PLN wyhamował przy 5,06 PLN (5,04 obecnie).