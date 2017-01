Deutsche Bank zapłaci USA 7,2 mld USD za kryzys finansowy

Departament Sprawiedliwości USA podał wyrok blisko miesiąc po tym jak sam bank ujawnił warunki ugody. W oświadczeniu departament poinformował, że jest to największe zobowiązanie jakie musi zapłacić instytucja finansowa w związku z kryzysem finansowym z roku 2008 r.



- Deutsche Bank nie tylko zwiódł inwestorów: przyczynił się bezpośrednio do międzynarodowego kryzysu finansowego – napisała Loretta Lynch, prokurator generalna USA w oświadczeniu.



Powszechne fiasko złożonych papierów dłużnych powiązanych ze złej jakości hipotekami, w 2008 r. przyczyniło się do kolejnych kryzysów i bankructw w sektorze finansowym, które doprowadziły do globalnego kryzysu.



Deutsche Bank zapłaci 3,1 mld USD kary oraz 4,1 mld USD na rzecz właścicieli domów i dłużników, którzy ucierpieli z powodu jego działalności.