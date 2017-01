Euvic i 3S Data Center przejmują itWorks

Po siedmiu latach fundusz Enterprise Investors zamknął inwestycję w firmę informatyczną itWorks. Zatrudniającą 220 pracowników spółkę, która specjalizuje się w outsoursingu i integracji, odkupiły od niego dwa inne podmioty IT: Euvic i 3S Data Center. Dwa lata temu Enterprise Investors zakupiło za 86 mln zł większościowy pakiet udziałów w tej ostatniej spółce.

Po zamknięciu transkacji (strony nie podaja jej wartości) Euvic i 3S będą posiadały po 50 proc. akcji. Technicznie to gliwicki Euvic najpierw odkupił 100 proc. udziałów w itWorks od Enterprise Investors, a następnie połowę z nich odsprzedał katowickiemu partnerowi. Jak widać, obie firmy pochodzą z Górnego Śląska.

itWorks ma już nowy zarząd. Prezesem firmy został Wojciech Wolny, szef Euvic. Władze uzupełniają: Marek Faszczewski, który reprezentuje 3S oraz Bartosz Ćwikliński (wcześniej prezes spółki) i Zbigniew Ciukaj.

- Wyraźnie rysuje się zakres odpowiedzialności poszczególnych inwestorów. 3S stworzy szereg wartości dodanych dla obszaru data center, a Euvic będzie naturalnym partnerem w zakresie outsourcingu oraz rozwoju produktów Atmosfera ITSM. Dostrzegam wiele sfer, w których Euvic może uczyć się i czerpać z doświadczeń tej spółki. Chcemy nadać jej rozwojowi większej dynamiki poprzez zmianę modelu działania w kilku kluczowych obszarach – mówi Wojciech Wolny.

Grupa Euvic na czele której stoi to jednej z najszybciej rozwijających się podmiotów IT na polskim rynku. Działa w modelu federacyjnym, skupiając mniejsze spółki IT, które działając razem mogą ubiegać się o większe zamówienia i korzystać z efektów synergii. Grupa zatrudnia obecnie ok. 1,5 tys. osób. Natomiast 3S to spółka telekomunikacyjna, która dysponuje 3,3 tys. własnej sieci światłowodowej i posiada 5 centrów danych o łącznej powierzchni ponad 4 tys. metrów kwadratowych.