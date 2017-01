Polski zespół e-sportowy wygrał 1,6 mln zł

Podczas kiedy uwaga kibiców sportowych w ostatnich dniach byłą skupiona na zawodach w skokach narciarskich w Wiśle, to kibicie e-sportowi trzymali kciuki za Polaków występujących na World Electronic Sports Games (WESG) w Chinach. Duży sukces na nich odniósł polski Team Kinguin, który awansował do finału turnieju w strzelarkę „Counter-Strike: Global Offensive”. Co prawda przegrał w nim z francusko-amerykańskim Team EnVyUs, ale dzięki zajęciu drugiego miejsca w zawodach Polacy zainkasowali czek na 400 tys. USD, czyli ponad 1,6 mln zł.

To najwyższą kwotą, jaką Polacy wygrali do tej pory w zawodach e-sportowych. Poprzedni rekord należał do najbardziej znanego polskiego zespołu graczy komputerowych: Virtus.pro. W czerwcu ubiegłego roku zainkasowali 390 tys. USD, czyli ponad 1,5 mln zł, za wygranie pierwszego sezonu globalnej ligi e-sportowej ELEAGUE.

Na WESG polskie zespołu Team Kinguin i Virtus.pro zmierzyły się w półfinale. Ostatecznie Virtus.pro zdobył brązowy w tych zawodach brązowy medal, dzięki czemu na jego konto trafi 200 tys. USD, czyli ponad 800 tys. zł.

WESG to największa impreza e-sportowa na świecie. Jej głównym sponsorem jest chiński gigant handlu internetowego Alibaba. Oprócz zawodów w grę „Counter-Strike: Global Offensive”, są także rozgrywane turniej w trzy inne tytułu: „DOTA 2”, „StarCraft 2” oraz „HearthStone”.

Z raprotu PayPal i SuperData Reasearch wynika, że e-sportem interesuje się w Polsce ponad pół miliona osób, a wartość naszego rynku e-sportowego to ponad 10 mln USD. W ciągu dwóch lat te wartości powinny się podwoić.