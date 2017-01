Frankowicze: KNF będzie musiała określić 'kurs sprawiedliwy'

SBB poinformowało w środę, że po roku od ogłoszenia pierwszego projektu prezydenckiego, zakładającego przewalutowanie kredytów frankowych, "dzięki wytrwałości jednego z członków Stowarzyszenia" będzie można się dowiedzieć, ile wynosiłby zakładany przez ten projekt "sprawiedliwy kurs".

Wojewódzki Sąd Administracyjny, po skardze jednego z frankowiczów, wydał bowiem wyrok, w myśl którego KNF będzie zmuszona do podania tej informacji - zaznaczyło Stowarzyszenie.

Wyrok zapadł w listopadzie ub. roku, ale SBB, jak poinformował PAP prezes Stowarzyszenia Arkadiusz Szcześniak, czekało na jego uprawomocnienie się. "Dowiedzieliśmy się, że kasacja nie wpłynęła, więc wyrok się uprawomocnił" - powiedział.

Według SBB Komisja Nadzoru Finansowego będzie zmuszona do przedstawienia odpowiedzi na następujące pytania: jaki był średni kurs ważony CHF/PLN, po którym zaciągano +kredyty frankowe+; ile wynosiłby średnio +kurs sprawiedliwy+, zgodnie z propozycją prezydenta; jak zmieniały się średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytów; jak prezentują się wszystkie odpowiedzi z ankiety rozesłanej do banków przez KNF, zagregowane dla całego sektora.

"Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że choć odpowiedzi na te pytania nie są już obecnie krytyczne (z uwagi na wycofanie propozycji ustawy), to jednak tak ważnych informacji nie udało się uzyskać Kancelarii Pana Prezydenta, korzystając z mocy urzędu Pierwszego Obywatela" - podkreśliło SBB.

Teraz - według SBB - KNF będzie miała 14 dni, od otrzymania wyroku na dokonanie wyliczeń. "Nie udało się uzyskać odpowiedzi na te pytania innymi sposobami, m.in. na drodze informacji publicznej, to teraz mamy przynajmniej wyrok sądowy" - zaznaczył prezes SBB w rozmowie z PAP.

W kampanii wyborczej 2015 ówczesny kandydat na prezydenta Andrzej Duda zapowiadał rozwiązanie problemu frankowiczów. W połowie stycznia 2016 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę "czarnego czwartku", minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński przedstawił projekt ustawy "o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki".

Zakładał on m.in. przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote "po sprawiedliwym kursie". Przewidywał trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów: dobrowolną, przymusową i przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Projekt miał obejmować tych kredytobiorców, którzy wzięli walutowe kredyty mieszkaniowe na własne potrzeby. Wykluczał wykorzystujących kredyt w działalności gospodarczej. Odnosił się do kredytów denominowanych we wszystkich obcych walutach, nie tylko we frankach.

Dokument krytycznie oceniła Komisja Nadzoru Finansowego. Według niej jego skutki finansowe mogłyby "nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy". W Kancelarii Prezydenta powołano więc zespół pracujący nad modyfikacją prezydenckiego projektu tzw. ustawy frankowej.

KNF nie podała wtedy szczegółowych danych, na których oparła swoje wyliczenia. Teraz, jak podkreśla SBB, "kredytobiorcy sami zmusili KNF do udzielenia najważniejszych informacji, korzystając wyłącznie z elementarnych uprawnień konstytucyjnych".

W sierpniu został złożony w Sejmie kolejny projekt prezydencki, przewidujący, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, który w rzeczywistości pobrały. Projekt ma obejmować umowy kredytu zawarte od 1 lipca 2000 r. do wejścia w życie "ustawy antyspreadowej" (26 sierpnia 2011 r.). Dotyczyć ma konsumentów, a także tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie dokonywały odpisów podatkowych w związku z kredytami. Jednocześnie obecny podczas prezentacji projektu prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nie dojdzie do ustawowego przewalutowania kredytów frankowych, a w zamian wypracowane zostaną w ramach Komitetu Stabilności Finansowej "mechanizmy nadzorcze", mające skłaniać banki do dobrowolnych umów z klientami. Przedstawiono je w ostatni piątek.