OPEC sygnalizuje spadek nadpodaży ropy

Kartel największych eksporterów ropy, z wyłączeniem Indonezji pompował w grudniu 33,085 mln baryłek ropy dziennie. To o 221 tys. mniej niż w listopadzie, kiedy to produkcja była najwyższa od co najmniej 2008 r.

OPEC obniżył prognozę wzrostu produkcji ropy przez kraje nieczłonkowskie, m.in. powołując się na obniżkę wydobycia przez Rosję. Oczekuje, że zwyżka sięgnie jedynie 120 tys. baryłek dziennie wobec 300 tys. w grudniu.