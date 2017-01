PAIiIZ pracuje nad 198 projektami o łącznej wartości 4,3 mld EUR

Jak wskazali, to projekty z różnych branż. Najwięcej, czyli 80 dotyczy sektora usług wsparcia biznesu (BSS), 34 sektora motoryzacyjnego, 15 - badawczo-rozwojowego, 13 - spożywczego, siedem - lotniczego, a także innych.

61 projektów zgłosili inwestorzy z USA, 22 z Niemiec, 14 z Japonii, 10 z Wielkiej Brytanii, a osiem z Korei Południowej. 31 projektów dotyczy innych krajów - dodali przedstawiciele PAIiIZ.

Jak powiedział wiceprezes agencji Krzysztof Senger, klimat inwestycyjny w Polsce nie tylko się utrzymał, ale wręcz się poprawił. Z naszych rozmów z inwestorami zagranicznymi nie tylko w Polsce, ale także podczas naszych misji technicznych w USA, Japonii czy w innych częściach Azji, wynika, że Polska traktowana jest jak stabilny kraj, dobry partner do inwestycji zagranicznych. (...) Długoletnie inwestycje kapitałochłonne są umieszczane w Polsce" - podkreślił podczas konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ w Warszawie.

Senger wskazał również, że w 2016 roku podjęto 64 decyzje inwestycyjne, które dopiero w następnych latach będą powodowały przepływy kapitałowe. Jak wyjaśnił, to o tyle ważne, że na przypływach kapitału bazują analizy Narodowego Banku Polskiego czy Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Najwięcej inwestycji zlokalizowano na Dolnym Śląsku (15), Mazowszu (11), w Małopolsce (osiem) i na Śląsku (siedem). Białymi plamami na mapie inwestycji zagranicznych obsługiwanych przez PAIiIZ pozostały województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie.

Nakłady inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 1,745 mld euro i przyczyniły się do zatrudnienia 16 047 osób. Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 14 proc. Łączna wartość inwestycji w 2016 w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 128 proc., a stworzona dzięki nim liczba miejsc pracy zwiększyła się o 76 proc.

Głównymi inwestorami w 2016 r. byli Amerykanie (16 inwestycji), Francuzi (sześć), Niemcy (pięć), Polacy (cztery), Koreańczycy (cztery), Szwajcarzy (trzy), Brytyjczycy (trzy) oraz Japończycy (dwa).

Najwięcej zainwestowali Niemcy - 613,5 mln euro, głównie w przemysł motoryzacyjny.

"Staliśmy się głównym klastrem, hubem przemysłu motoryzacyjnego w Europie" - wskazał Senger. "Tych sześciu-siedmiu głównych producentów samochodów w Polsce pociąga za sobą prawie tysiąc inwestycji w drugi i trzecim łańcuchu dostaw tego sektora. I już dzisiaj można powiedzieć, że w Polsce poddostawcy i odbiorcy w sektorze motoryzacyjnym zatrudniają ponad 250 tys. pracowników" - podkreślił.

"Jeżeli chodzi o liczbę inwestycji to nadal prym wiodą Amerykanie. USA to jest najważniejszy inwestor od czasów transformacji w Polsce, nadal utrzymuje to zainteresowanie naszym krajem. Mamy bardzo dużo inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, nie są one kapitałochłonne, ale raczej wiedzochłonne (...). Otwierane są w Polsce centra doskonałości międzynarodowych instytucji finansowych czy back office-y zaawansowanych procesów również instytucji finansowych" - dodał.

Dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik zaznaczyła, że pod względem wartości kapitału zainwestowanego lub zadeklarowanego do zainwestowania w Polsce w 2016 r. odnotowano trzeci najlepszy wynik w historii agencji, to samo dotyczy zatrudnienia.

"Poprzednie wynikały z bardzo dużych inwestycji greenfieldowych, które zostały zrealizowane w 2005 i 2007 roku głównie przez inwestorów azjatyckich. To była m.in. cała grupa LG oraz grupa japońskich inwestorów w kryształową dolinę. Wówczas zadeklarowali poniesienie olbrzymich nakładów i utworzenie bardzo wielu miejsc pracy" - przypomniała.

Od 2010 roku nie mieliśmy tak dobrych wyników, jak właśnie w ubiegłym roku - dodała Chojnowska-Haponik.