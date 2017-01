Amerykański biznes w Chinach krytykuje prezydenta Xi

- Jeśli produkty kraju są subsydiowane i wspierane w inny sposób, aby były bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym, czy to jest wolny handel? – powiedział William Zavit, przewodniczący Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach, do której należy ok. 900 firm.

We wtorek prezydent Chin bronił w Davos globalizacji. Mówił o konieczności utrzymania wolnego handlu i swobody inwestycji.

Zavit twierdzi, że deklaracje prezydenta Chin nie odpowiadają rzeczywistości. Zwrócił uwagę na szczególnie duże przywileje, które mają największe chińskie państwowe firmy, a także ochronę państwa, na którą mogą liczyć niektóre sektory gospodarki, jak zaawansowanych technologii i odnawialnej energii.

- Ochrona tych sektorów powoduje większe trudności robienia biznesu dla naszych firm. To jedna z tych rzeczy, które nie są uczciwe – powiedział Zavit.