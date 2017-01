MIB powoła stały zespół ds. rozwiązania problemów branży transportowej

"W ostatnim czasie nabrzmiało w branży transportowej kilka problemów. Chodzi o dyskusje na temat czasu pracy kierowców, na ile normy czasu pracy, które obowiązują w całej gospodarce i też w transporcie drogowym powinny być rozliczane. Chodzi również o kwestię pracy poza miejscem zamieszkania, pracę osób delegowanych. To są te problemy, które w polskiej rzeczywistości transportowej są niezwykle istotne" - powiedział Szmit.



"Zapadła decyzja ministra Andrzeja Adamczyka, że będzie powołany stały zespół ds. rozwiązywania problemów branży transportowej" - dodał.



Wiceminister poinformował, że zespół będzie się również zajmował problemem bezpieczeństwa polskich kierowców.



"Mieliśmy przykład śmierci polskiego kierowcy w zamachu w Berlinie. (...) Musimy zadbać też o bezpieczeństwo polskich kierowców na wschodzie w Federacji Rosyjskiej czy na Ukrainie" - powiedział Szmit.



Wiceminister przypomniał, że polski transport międzynarodowy jest liderem na rynku europejskim, że polskie firmy obsługują około 25 proc. całego transportu w Unii Europejskiej.



"Często to powtarzamy, ale są to dziesiątki tysięcy firm i setki tysięcy zatrudnionych osób" - powiedział wiceminister.



Szmit powiedział też, że podczas środowego spotkania z przedstawicielami branży transportowej była poruszana również kwestia noclegów kierowców w kabinach, który to problem pozostaje od wielu lat nierozwiązywany, a jak powiedział wiceminister, są w tej kwestii przeciwstawne stanowiska.



Wiceminister powiedział też, że podczas zbliżającej się w Polsce wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel strona polska będzie chciała poruszyć temat przyspieszenia prac nad budową nowego mostu na Odrze w Kostrzynie, który połączy polski i niemiecki brzeg rzeki oraz kwestie wynagrodzenia kierowców na terenie Niemiec.