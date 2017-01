Ropa tanieje

Cena ropy Brent spada o prawie 2 proc. do 54,51 USD w Londynie. Na giełdzie nowojorskiej kurs baryłki ropy WTI spada również o ok. 2 proc. do 51,50 USD.

Inwestorzy stają się nerwowi po doniesieniach o rosnącym wydobyciu ropy w USA. W listopadzie OPEC i kilku dużych producentów ropy spoza kartelu uzgodnili zmniejszenie wydobycia o łącznie prawie 1,8 mln baryłek dziennie. To przełożyło się na wzrost cen ropy. Drożejąca ropa skłoniła amerykańskie firmy do zwiększenia wydobycia surowca o większą ilość niż ta, z jakiej zrezygnowała Arabia Saudyjska. Wcześniej w tym tygodniu amerykański Urząd Informacji o Energii poinformował, że w lutym wydobycie ze złóż łupkowych w USA wzrośnie do 4,75 mln baryłek dziennie.