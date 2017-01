Kolejne opóźnienie otwarcia portu lotniczego w Berlinie

Już czterokrotnie przekładano termin otwarcia portu lotniczego Berlin-Brandenburg (BER). Na początku stycznia burmistrz Michael Müller mówił, że ma nadzieję na otwarcie portu w 2017 roku. Okazuje się, że to coraz mniej prawdopodobne. Okazało się, że już w grudniu pojawiły się problemy z działaniem drzwi elektronicznych i systemu spryskiwaczy, niezbędnych w przypadku pożaru.

Karsten Mühlenfeld, odpowiedzialny za budowę portu mówił wcześniej, że jeśli nie dotrzymany zostanie termin otwarcia BER w 2017 roku, nie będzie to możliwe przed wiosną 2018 roku. Powodem jest to, że przeniesienie lotów z portu Tegel do portu BER byłoby zbyt niebezpieczne zimą. Jeden z projektantów portu sugerował w przeszłości, że z powodu skomplikowania przebudowy systemu ochrony przeciwpożarowej w BER port lotniczy nigdy nie zostanie otwarty.