Dimon: euroland może nie przetrwać bez zmiany kierunku

Dimon przyznał, że miał nadzieję iż przywódcy Unii Europejskiej przeanalizują, co spowodowało decyzję Brytyjczyków o wyjściu z niej przez ich kraj, a potem przeprowadzą odpowiednie zmiany. Niestety, nie doszło do tego i jeśli nacjonalistyczni politycy, jak Marine Le Pen, dojdą do władzy po tegorocznych wyborach, „strefa euro może nie przetrwać”.

Prezes amerykańskiego banku zwrócił uwagę, że to co Brytyjczycy uznali za złe i co skłoniło ich do decyzji o Brexicie, może być złe dla wszystkich. Dopóki politycy ich nie rozwiążą, wciąż będzie się mówić o problemach m.in. polityki imigracyjnej czy ilości władzy, jaką przekazuje się Unii Europejskiej.