2 tys. ludzi HSBC i UBS może opuścić City

Axel Weber, szef rady nadzorczej UBS powiedział, że ok. 1 tys. miejsc pracy w Londynie może zostać przeniesione gdzie indziej z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prezes HSBC, Stuart Gulliver, zapowiedział przeniesienie z Londynu do Paryża pracowników, którzy generują ok. 20 proc. przychodów z handlu na rynkach finansowych osiąganych dotychczas w City.

- Przeniesiemy ich za około dwa lata kiedy Brexit stanie się faktem – powiedział Reutersowi Gulliver.

W najbliższym czasie oczekiwane są kolejne informacje z międzynarodowych banków o likwidacji miejsc pracy w londyńskim City, które ma nadzieję, że brytyjski rząd wynegocjuje umowę o kilkuletnim okresie przejściowym, podczas którego firmy finansowe mogłyby nadal prowadzić działalność w Unii Europejskiej pomimo formalnego wyjścia z niej Wielkiej Brytanii.

- Pragnęlibyśmy ogłoszenia umowy przejściowej najszybciej jak to tylko możliwe – powiedział Mark Boleat z City of London Corporation.