Hiszpania: pięciu bankierów skazanych na więzienie

Chodzi o pięciu członków władz banku Novacaixagalicia (NCG), który następnie musiał zostać znacjonalizowany aby uniknąć bankructwa. Sąd podkreślił, że wyrok nie pozwoli byłym bankierom cieszyć się bezkarnością.

W 2010 roku, kiedy w Hiszpanii panował kryzys, bankierzy NCG zrezygnowali z zajmowanych stanowisk wypłacając sobie blisko 19 mln EUR odpraw pomimo że wiedzieli o wielkich problemach finansowych banku. Spowodowały one, że już w 2011 roku został on znacjonalizowany. NGC musiał być ratowany przez państwo kwotą 9 mld EUR. W 2013 roku Hiszpania sprzedała go wenezuelskiemu Banesco za 1 mld EUR.

W 2015 roku odbył się pierwszy proces pięciu bankierów, obecnie w wieku od 59 do 85 lat. Zostali wówczas skazani na 2 lata więzienia. Adwokaci bankierów domagali się kar w zawieszeniu, które zwykle dostają osoby, które dotychczas nie popełniły przestępstwa. Sąd Narodowy uznał jednak, że w tym wypadku „ciężar przestępstwa, biorąc pod uwagę jego makroekonomiczne skutki, powoduje, że niezbędne jest aby te pięć osób trafiło do więzienia, by nie okazało się, że są bezkarne”. Sąd zwrócił również uwagę, że skazani nie zapłacili dotychczas należnych kar finansowych.