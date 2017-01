Yellen: gospodarka USA bliska pełnego zatrudnienia

- Gospodarka jest bliska pełnego zatrudnienia a inflacja zmierza do naszego celu – powiedziała Yellen podczas wystąpienia w San Francisco w środę.

Szefowa Fed podkreśliła, że od 2010 roku gospodarka dodała 15 mln miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła z 10 proc. do 4,7 proc.

Yellen przyznała, że powrót gospodarki do zdrowia był długi i powolny. Zapowiedziała, że ona i inni członkowie władz monetarnych spodziewają się kilku podwyżek stóp procentowych każdego roku aż do 2019 roku. W grudniu 11 z 17 członków Fed prognozowało trzy lub więcej podwyżki w 2017 roku. Yellen mówi obecnie, że ta prognoza może się zmienić istotnie w zależności od tego co będzie dziać się z gospodarką w związku z objęciem władzy przez ekipę nowego prezydenta.