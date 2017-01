McCartney pozwał Sony o prawo do piosenek Beatlesów

McCartney ma nadzieję odzyskać prawa do m.in. piosenek „Yesterday," czy "Hey Jude” w październiku przyszłego roku. Zespół reprezentujących go prawników powołuje się na ustawę o prawie autorskim z 1976 roku, które nakazuje zwrot autorom praw do utworów powstałych przed 1978 rokiem po 56 latach od ich powstania. John Lennon i Paul McCartney zaczęli pisać piosenki w 1962 roku.

McCartney i Lennon przekazali prawa do niektórych piosenek napisanych w latach 1962-1971 różnym wydawnictwom. W latach 80. ubiegłego wieku ich duża liczba stała się własnością ATV Music Publishing. W 1984 roku spółkę przejął Michael Jackson za 47,5 mln USD, który później dopuścił do swojego biznesu Sony. Do 2015 roku dziedzice zmarłego w 2009 roku „króla pop” posiadali połowę udziałów w Sony/ATV, które sprzedali ostatecznie Sony. W 2014 roku Michael Jackson, Inc. szacowało wartość Sony/ATV na 2 mld USD.