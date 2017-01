Handelsblatt: back-office Goldman Sachs może trafić do Warszawy

Rzeczniczka amerykańskiego banku powiedziała, że decyzja jeszcze nie zapadała. Źródła Handelsblatt informują jednak, że Goldman Sachs rozważa przeniesienia nawet 1 tys. pracowników do Frankfurtu. Inni mają trafić do innych lokalizacji w Europie, a część do centrali w Nowym Jorku. Dział „back-office” Goldman Sachs prawdopodobnie zostanie przeniesiony do Warszawy, twierdzą informatorzy Handelsblatt.

Goldman Sachs to kolejny bank, który z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może przenieść pracowników z londyńskiego City do innych krajów. W środę pojawiły się informacje, że HSBC i UBS przeniosą po 1 tys. pracowników z Wielkiej Brytanii do innych miejsc.