Dolar wraca do łask

Wczorajsze wystąpienie prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej niewątpliwie wsparło amerykańską walutę. Janet Yellen podczas spotkania w Commonwealth Club w San Francisco przybrała dosyć jastrzębią retorykę, szczególnie jeśli porównamy ją z komentarzami sprzed kilku miesięcy. Yellen w samym przemówieniu zaznaczyła, że ona sama, jak również większość członków FED, spodziewa się kilku podwyżek stóp procentowych w tym roku - dostaliśmy więc jasne potwierdzenie, że poglądy prezes Rezerwy są zgodne ze wskazaniami dot-chartu, który sugeruje nawet trzy podwyżki do końca grudnia. Oczywiście zaraz potem usłyszeliśmy standardowy komentarz, że tempo normalizacji polityki monetarnej będzie zależeć od napływających danych z amerykańskiej gospodarki, ale stan wyjściowy na ten moment jest pozytywny dla USD - FED chce kilkukrotnie podnosić stopy. Tego typu scenariusz wspierają także dane z amerykańskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa okazała się być lepsza od oczekiwań, a inflacja bazowa mierzona koszykiem już od dłuższego czasu znajduje się powyżej celu Rezerwy Federalnej.



Znacznie więcej emocji dostarczyły jednak komentarze ze strony Wilbura Rossa, kandydata na sekretarza handlu USA. W trakcie przesłuchania w Senacie przed zatwierdzeniem swojej kandydatury stwierdził on, że jednym z pierwszych zadań nowej administracji będzie re-negocjacja porozumienia NAFTA. Dodał on również, że każdy paragraf z tej umowy może zostać zmieniony, co w negatywny sposób odbiło się na walutach takich jak MXN i CAD. Kanadyjski dolar tracił również po posiedzeniu Banku Kanady, który zasugerował możliwość dalszych obniżek stóp procentowych.



W dniu dzisiejszym poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który powinien utrzymać politykę w niezmienionej formie. Z tego względu kluczowa będzie konferencja Mario Draghiego. Jej pozytywny wydźwięk może doprowadzić do umocnienia euro, a także walut bloku europejskiego takich jak m.in. polski złoty. O godzinie 8:45 za dolara płacono 4.0967 zł, za euro 4.3597 zł, a za franka szwajcarskiego 4.0682 zł.