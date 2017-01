MEA: globalna produkcja ropy spada

W comiesięcznym raporcie opublikowanym w czwartek MAE informuje, że OPEC zmniejszył wydobycie do 33,09 mln baryłek dziennie w grudniu. W listopadzie wynosiło 34,2 mln. To pierwszy spadek produkcji ropy przez kartel od 7 miesięcy. MAE wskazuje, że spowodowało go przede wszystkim zmniejszenie wydobycia w Arabii Saudyjskiej i Nigerii. Agencja poinformowała, że w grudniu spadła produkcja ropy także w państwach nie należących do kartelu.

MAE spodziewa się dalszego zmniejszenia produkcji ropy w styczniu w miarę jak coraz mocniej będą redukować ją państwa OPEC.

W listopadzie ubiegłego roku państwa OPEC oraz producenci spoza kartelu, m.in. Rosja, uzgodnili „zamrożenie” wydobycia ropy na poziomie 32,5 mln baryłek dziennie.