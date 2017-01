UBS rozważy przeprowadzkę do Madrytu

Szwajcarski bank dołączył do licznej już grupy firm planujących w związku z brexitem przeniesienie części stanowisk na kontynent. Premier Theresa May poinformowała w tym tygodniu, że Wielka Brytania będzie negocjować porozumienie o walnym handlu z państwami bloku, jednak nie będzie chciała pozostać częścią wspólnego rynku.



UBS prowadzi rozmowy z rządem Hiszpanii odnośnie przeniesienia swojej działalności inwestycyjnej dla UE do Madrytu, a decyzja w tej sprawie prawdopodobnie zapadnie już latem. Według doniesień hiszpańskich mediów, taki krok oznaczałby przeniesienie na Półwysep Iberyjski około 300 miejsc pracy. Rzecznik UBS odmówił komentarza.