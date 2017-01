Norwegia zbiera 400 mln USD na lasy tropikalne

Do inicjatywy Norwegii, ogłoszonej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, przyłączyli się już m.in. giganci rynku spożywczego: Unilever i Nestle. Fundusz ma pomóc w istotnym ograniczeniu szkodliwych praktyk małych gospodarstw, które są największymi sprawcami deforestacji w Brazylii. Między 2000 a 2012 rokiem zostało wycięte 2,3 mln kilometrów kwadratowych lasów tropikalnych, które są „płucami świata”.

- Przyszłość naszej planety zależy od wspólnej zdolności do ochrony i odtworzenia lasów na bezprecedensową skalę – głosi oświadczenie premier Norwegii, Erny Solberg.

Norweski fundusz będzie działał we wszystkich krajach gdzie występują lasy tropikalne. Ma im pomóc w realizacji zobowiązań wynikających z zawartego w 2015 roku tzw. porozumienia paryskiego ws. klimatu.

Norwegia przekazała funduszowi 100 mln USD. Liczy na to, że prywatni darczyńcy wpłacą do niego pozostałą część do 2020 roku. Unilever zobowiązał się przekazać 25 mln USD w ciągu pięciu lat. Wsparcie finansowe zadeklarowały również Carrefour, Marks & Spencer, Mars i Nestlé.