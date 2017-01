Ekonomiści: czwartkowe dane GUS to punkt zwrotny

"Mówiliśmy już miesiąc temu, że to będzie punkt zwrotny, w którym zaczną się podwyższać prognozy w Polsce. My już w poprzednim miesiącu to zrobiliśmy. Myślimy, że momentum jest już lepsze, pozytywne, na pewno lepsze niż w poprzednim okresie, lepszy jest popyt konsumpcyjny. Dodatkowo mamy teraz +boost+ cenowy na surowcach, co widać w przecięciu PPI i CPI - to są przeważnie sygnały sugerujące wzrost inflacji" - powiedział analityk mBanku Ernest Pytlarczyk.

Dodał, że "zaczynamy trochę inaczej myśleć; zamiast wpadać w pesymizm, zaczynamy widzieć trochę więcej optymizmu. Myślimy, że w przyszłym roku PKB będzie wyraźnie powyżej 3 proc., a inwestycje w II kw. 2017 r. będą na plusie".

Zdaniem Pawła Radwańskiego z Raiffeisen Polbank dobre dane na temat sprzedaży detalicznej pokazują, że wzrost polskiego PKB będzie wspierany w dużej mierze przez konsumpcję. Odczyty pozwalają przypuszczać, że polska gospodarka na początku tego roku powinna przyspieszać.

"Cieszy również dynamika produkcji budowlano - montażowej, bo spadek jest mniejszy niż zakładano, a to może sugerować, iż kumulacja spowolnienia w inwestycjach jest już za nami" - wskazał.

Analityk Banku Pekao Adam Antoniak powiedział, że "grudniowe dane ze sfery realnej uzupełniają obraz dalszego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w 4Q16". "Dalsze (chociaż płytsze) spadki produkcji budowlano-montażowej sugerują utrzymywanie się spadku inwestycji. Szacujemy, że w 4 kw. 2016 r. wzrost PKB był zbliżony do 2 proc. rdr, a w całym 2016 r. wzrost gospodarczy wyniósł ok. 2,7 proc." - mówił.

Zwrócił uwagę, że jednocześnie wzrosty cen surowców na rynkach światowym (zwłaszcza ropy naftowej) przekładają się na pojawienie się presji inflacyjnej. W grudniu ceny producentów rosły w najwyższym tempie od ponad czterech lat. Spodziewamy się, że najbliższe miesiące przyniosą także przyspieszenie inflacji cen konsumpcyjnych, co może wywołać zaostrzenie tonu przez RPP, jednak w najbliższych miesiącach Rada będzie w dalszym ciągu sygnalizowała stabilizację stóp procentowych w tym roku".

W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła o 6,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 21,3 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 5,8 proc., zaś mdm na wzrost o 20,6 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 6,1 proc. rdr.

Z kolei produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,3 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w grudniu wzrostu produkcji rdr o 1,5 proc., zaś mdm spadku o 5,0 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 3,9 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w grudniu wzrosły rdr o 3,0 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1,0 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc.

Produkcja przemysłowa w grudniu rosła w 16 spośród 34 działów. Odnotowano wzrost m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 17,9 proc., wyrobów z metali – o 15,4 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 11,7 proc., mebli – o 11,3 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,6 proc., metali – o 10,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,8 proc., artykułów spożywczych – o 9,3 proc.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w grudniu 2016 roku, spadła o 1,4 proc. rdr i 6,7 proc. mdm - podał GUS.