Morawiecki: ABB planuje kolejną inwestycję w Polsce

„To efekt też rozmów wcześniejszych, ale przypieczętowaliśmy je tutaj, w Davos” – powiedział Morawiecki. „W centrum zostaną zatrudnieni specjaliści wysokokwalifikowani, co bardzo mnie cieszy” – dodał.

Według niego otwarcie powinno nastąpić w drugiej połowie marca.

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez Morawieckiego, w krakowskim centrum ABB świadczone będą usługi na rzecz wewnętrznych europejskich spółek Grupy ABB.

„Globalne Centrum po pełnym uruchomieniu zatrudniać będzie ok. 2 tys. pracowników świadczących usługi z zakresu finansów, systemów informatycznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz łańcucha dostaw dla klientów ABB” – poinformował wicepremier.

ABB tworzy na świecie sześć takich centrów, ale krakowskie ma być największym w koncernie. Będzie to także jedno z największych centrów usług wspólnych w Krakowie.

Według Morawieckiego spółka zamierza ponadto rozszerzyć współpracę z krakowskimi ośrodkami akademickimi (Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą) w obszarach wymiany wiedzy i podejmowania wspólnych prac rozwojowych.

Jak poinformował wicepremier, firma otrzyma 4 mln 919 tys. 800 zł grantu na zatrudnienie w ramach programu wsparcia inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 2011-2023. Umowa w tej sprawie jest w trakcie negocjacji między resortem rozwoju a spółką. Przewiduje ona, że firma musi zainwestować 11 mln zł i zatrudnić 784 osoby, w tym 95 proc. z wyższym wykształceniem.

ABB to szwajcarska firma z branży energetycznej oraz automatyki przemysłowej. Jest również największym na świecie producentem urządzeń do obsługi sieci energetycznych i rozwiązań automatyzacyjnych. Grupa ABB zatrudnia ok. 135 tys. pracowników w ok. 100 krajach, osiągając roczne przychody o równowartości ponad 35 mld dol. Średnioroczne wydatki na badania i rozwój grupy ABB na świecie to 1,4 mld dol., a w Polsce 36 mln zł.

W Polsce ABB działa od 1990 r.; osiąga przychody w wysokości ponad 2,7 mld zł i zatrudnia ok. 4,2 tys. osób, inwestuje rocznie ok. 110 mln zł. Ma 11 fabryk i 25 biur na terenie całego kraju, w ośmiu lokalizacjach: Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu, we Wrocławiu, w Nowej Wsi Lęborskiej, Krakowie (dwa centra) i Warszawie.

ABB prowadzi w Polsce badania w zakresie sieci i systemów elektroenergetycznych, rozwoju produktów średnich i wysokich napięć, energoelektroniki, nowoczesnych technologii materiałowych, multifizycznych symulacji numerycznych oraz systemów informatycznych.