Wall Street oddaje zyski

Po trwającym niemal dwa miesiące powyborczym rajdzie, na parkiety wkradło się pewne zwątpienie, a część uczestników rynku zaczęło traktować wyborcze zapowiedzi Trumpa jako „czynnik strachu”. Pojawiają się komentarze, że propozycje pro-wzrostowe dla gospodarki autorstwa nowego prezydenta zdynamizują inflację, a to z kolei zmusi Rezerwę Federalną do przyspieszenia ni zwiększenia skali podwyżek stóp procentowych. A to czynnik bez wątpienia niezbyt korzystny dla rynków akcji, gdyż zmniejsza jego atrakcyjność choćby w porównaniu z oprocentowaniem obligacji i bonów skarbowych.

Mocno, o ponad 6 proc. drożały papiery Netflixa, dając wsparcie indeksowi Nasdaq. Aprecjacja była zasługą informacji, że dostawca treści wideo pozyskał w minionym kwartale więcej subskrybentów niż oczekiwano.

Na wartości zyskiwały też udziały Tesla Motors. Przyczyniły się do tego dwa czynniki. Pierwszym była informacja o rozszerzeniu współpracy z japońskim koncernem Panasonic. Drugim z kolei była komunikat, że zamykając śledztwo ws. śmiertelnego wypadku z udziałem Tesli Model S. sąd stwierdził, że koncern nie będzie musiał wycofać z rynku w USA swoich samochodów z systemem półautonomicznej jazdy