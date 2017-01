Yellen za stopniowym podnoszeniem stóp w USA

- Myślę, że pozwolenie gospodarce na znaczne i utrzymujące się „nagrzanie” byłoby ryzykowne i nierozsądne – powiedziała Yellen podczas wystąpienia w Stanford Institute for Economic Policy Research.

Szefowa Fed zaznaczyła, że nie ma jak dotąd oznak, że bank centralny „wyszedł poza krzywą” czy wskazujących na niebezpieczeństwo nagłego wzrostu inflacji.

- Uważam za rozważne dostosowywać politykę monetarną stopniowo w miarę upływu czasu – powiedziała.

Szefowa Fed w drugim wystąpieniu w ciągu dwóch dni ostrzegła, że opóźnianie zacieśniania polityki monetarnej mogłoby przyczynić się do wzrostu inflacji, co zmusiłoby Fed do podwyżek stóp, które z kolei mogłyby zahamować wzrost gospodarczy.