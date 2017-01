Schaeuble nie spodziewa się wojny handlowej z USA

"Stany Zjednoczone także podpisały międzynarodowe porozumienia. Nie uważam, by jutro miała wybuchnąć wielka wojna handlowa, ale oczywiście będziemy nalegać na trzymanie się porozumień" - powiedział Schaeuble w rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel", której fragmenty w piątek przytacza agencja Reutera. W całości wywiad ukaże się w sobotę.



W niedawnym wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild" prezydent elekt USA skrytykował niemieckie koncerny motoryzacyjne za zbyt małą, jego zdaniem, produkcję na amerykańskim terytorium i zagroził im nałożeniem 35-procentowego cła na importowane do USA samochody.



Trump odniósł się szczególnie do koncernu BMW, który planuje od 2019 roku produkować Serię 3 w Meksyku. "Powiedziałbym BMW, że jeśli budują fabrykę w Meksyku i chcą sprzedawać stamtąd samochody w USA bez 35-procentowego cła, to niech o tym zapomną" - podkreślił.



Wcześniej Trump wysokimi cłami groził General Motors, Fordowi i Toyocie.