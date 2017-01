Dziś nastąpi inauguracja Trumpa na prezydenta USA

Wydarzenie to może także przyczynić się do większej zmienności na rynku i stać się impulsem do silniejszego ruchu kierunkowego na niektórych aktywach w sytuacji kiedy dzisiaj nie mamy w kalendarium publikacji z USA. Jedynie z Kanady zostaną opublikowane dane o inflacji i sprzedaży detalicznej. Zgodnie z prognozami Banku Kandy inflacja CPI powinna podążać w kierunku celu w średnim terminie. Dobre dane z kanadyjskiej gospodarki będą potrzebne do tego, by zmienić nastawienie Poloza w kwestii ewentualnej obniżki stóp procentowych.



Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Koszt pieniądza pozostanie na obecnym bądź niższym poziomie jeszcze przez dłuższy czas. EBC zamierza kontynuować program skupu aktywów do końca grudnia 2017 roku nie wykluczając zmian w tym zakresie w zależności od potrzeb. Podczas konferencji prasowej Mario Draghi potrzymał bardziej gołębią retorykę. Zdaniem EBC wzrost inflacji w grudniu wynikał głównie ze wzrostu cen energii. Jak na razie nie widać oznak silnej presji inflacyjnej. W związku z powyższym uwaga może się zatem koncentrować na poziomie inflacji bazowej. Ponadto Dragi dał jasno do zrozumienia, że wyższa inflacja nie będzie automatycznie skutkować wygaszaniem programu QE. Notowania eurodolara pozostają względnie stabilne i utrzymują się pomiędzy 50- i 100-okresową średnią EMA w skali dziennej. Wczoraj tylko chwilowo EURUSD zszedł poniżej poziomu 1,0600 w reakcji na lepsze dane z amerykańskiej gospodarki. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych była niższa niż oczekiwano, natomiast indeks Filadelfia Fed silnie wzrósł w styczniu do 23,6 pkt. z 21,5 pkt. w poprzednim okresie.



Na rynku krajowym złoty pozostaje dzisiaj nieco mocniejszy względem euro czy dolara. Opublikowane wczoraj dane z polskiej gospodarki wskazują na ożywienie w przemyśle. Produkcja przemysłowa i budowlano- montażowa okazały się w grudniu lepsze od oczekiwań rynkowych. Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 6,4% w skali roku wobec oczekiwanego wzrostu o 6,1% r/r. Powyższe dane mogą być początkiem pozytywnej tendencji, którą być może będziemy obserwować w kolejnych miesiącach. Jak na razie jednak wyższe wskazanie inflacji i sygnały wskazujące na wzrost aktywności gospodarczej nie wpływają na zmianę podejścia członków RPP w kwestii stóp procentowych.



EURGBP



Korekta spadkowa na EURGBP wyhamowała w rejonie 100-okresowej średniej EMA w skali H4 oraz tuż poniżej geometrycznego poziomu wynikającego z 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 0,8304. Obserwowany impuls spadkowy zapoczątkowany 16.I. swoim zasięgiem zrównał się w stosunku 1:1 z maksymalną korektą spadkową we wspomnianej fali wzrostowej. W sytuacji wybronienia wsparcia w rejonie 0,8610 techniczny obraz rynku będzie sprzyjał powrotowi do wzrostów. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 0,8706.

USDCAD



USDCAD powrócił do wzrostów po wybronieniu ważnej strefy wsparcia w rejonie 1,3000/30 wynikającej z minimów lokalnych oraz 50% zniesienia całości wzrostów realizowanych od początku maja 2016 roku. Bardziej gołębi przekaz ze strony Poloza ciążył notowaniom CADa w tym tygodniu. Aktualnie para powróciła powyżej kluczowych średnich EMA w skali dziennej, co sprzyja podtrzymaniu obserwowanej tendencji. Najbliższy geometryczny poziom (1,3376) wyznacza 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 1,3598.